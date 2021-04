Justiça determina fechamento do comércio não essencial em Volta Redonda

O juiz André Aiex Baptista Martins, da 6ª Vara Cível de Volta Redonda, determinado, em despacho publicado nesta segunda-feira, o fechamento do comércio não essencial, em Volta Redonda. O prefeito Antônio Francisco Neto (DEM) terá que editar um novo decreto, num prazo de 24 horas para cumprir a determinação da Justiça. O prefeito ainda não emitiu qualquer parecer sobre o comunicado feito pela Justiça.

Barra Mansa

Na segunda-feira, a Juíza Anna Carolinne Licasalio da Costa, da 1ª Vara Cível de Barra Mansa, também determinou o fechamento do comércio não essencial na cidade. Rodrigo Drable, prefeito de Barra Mansa, recebeu a decisão judicial no início da noite de segunda-feira, e terá uma reunião nesta terça-feira com a juíza, a Defensoria Pública e o Ministério Público para tentar alterar o acordo e assim, as atividades não essenciais continuarem funcionando.