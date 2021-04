Polícia Civil prende falsa médica em Duque de Caxias

Agentes da 58º Delegacia de Polícia (Duque de Caxias), prenderam na tarde de segunda-feira, uma falsa médica, de 33 anos, que atendia pacientes no Posto Médico Sanitário de Imbariê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A enfermeira estava trabalhando desde fevereiro do ano passado na unidade de saúde. Durante o depoimento da delegacia, a enfermeira disse que atendia cerca de 130 pessoas por dia. A mulher é graduada no curso de farmácia e universitária de medicina da Universidade de Nova Iguaçu (UNIG).

Vários boletins de atendimento médico foram apreendidos pelos policiais civis. Segundo o delegado titular da delegacia de Duque de Caxias, Willians Batista, enfermeira usava nome e carimbo de uma médica.

O setor de inteligência da delegacia vai investigar como ela foi contratada. Segundo os agentes, essa não foi a primeira vez que ela se passou por falsa médica. Os agentes levantaram que em outubro do ano passado até fevereiro, ela técnica também como falsa médica no Hospital Municipal Moacyr do Carmo, também em Duque de Caxias.

Bianca foi autuada por exercício ilegal da medicina, por expor a vida do outro ao perigo e falsidade ideológica.

A prefeitura de Duque de Caxias emitiu uma nota e disse que está apurando como consequência dos fatos.

A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, esclarece que foi notificada sobre a ocorrência no final da tarde desta segunda-feira (05/04) e que, imediatamente, determinou que seja aberta uma sindicância administrativa para apuração dos fatos e responsabilização dos envolvidos. A PMDC não admite nenhum tipo de comportamento irregular dos funcionários e ressalta que, caso sejam confirmadas como acusações, todas as providências necessárias serão protegidas e os responsáveis ​​serão punidos administrativa e judicialmente pelos seus atos.

Prefeitura de Duque de Caxias