Prefeitura de Barra Mansa intensifica fiscalização no comércio

Novas medidas incluem multa mais severa para quem descumprir as medidas de segurança sanitária no período de pandemia

A Prefeitura de Barra Mansa vem intensificando as ações de fiscalização no comércio da cidade. Na tarde desta terça-feira (06) foi definida uma multa mais rigorosa para quem não cumprir os decretos municipais de enfrentamento à Covid-19. Os valores variam de 500 a 5 mil UFMs. A medida foi definida em uma reunião com as coordenadorias de Fiscalização de Posturas, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Guarda Ambiental, Defesa Civil, Fiscalização Fazendária e Procon. Atualmente, a UFM vale 3,02 reais

Durante as ações de fiscalização, 28 estabelecimentos foram interditados, sendo que alguns já foram reabertos pelo prazo de 15 dias. O objetivo é dar condições para que o comércio continue funcionando de forma segura.

Neste fim de semana, a Polícia Militar e a Guarda Municipal apreenderam um veículo na Vista Alegre e, através de denúncias, coibiram a realização de um festival de pipa no Boa Sorte.

O secretário de Ordem Pública, William Pereira, falou sobre a importância da população no combate à pandemia e a manutenção do comércio. “Nós continuamos firmes nas fiscalizações, trabalhando para manter o comércio aberto. No último fim de semana, mais quatro estabelecimentos foram fechados por descumprirem os decretos do município. A maioria das pessoas que estão circulando pelas ruas não estão realizando compras. Elas estão com outros afazeres e infelizmente o comércio é que está sendo penalizado”. Fotos: Arquivo – Paulo Dimas e Felipe Vieira