Prefeitura de Volta Redonda firma parceria com a Unimed para teste de antígeno

Um novo modelo de teleatendimento será implantado pela Prefeitura de Volta Redonda em parceria com um local da Unimed. O teste de antígeno é ideal para detectar casos de Covid-19 e tem eficácia de 90% no diagnóstico. A rapidez no diagnóstico vai permitir agilidade no início do tratamento e salvar vidas.

O prefeito Antônio Francisco Neto (DEM) fala sobre o teste que será usado a partir deste sábado.

– Hoje já acertamos mais cedo o novo modelo de testes de antígeno. Amigos e amigas, nossa parceria com a Unimed Volta Redonda para utilizar o teste de antígeno para detectar de Covid-19 vai começar neste sábado. É um teste que fica pronto mais rápido e tem eficácia de mais de 90% no diagnóstico. A rapidez no diagnóstico vai permitir agilidade no início do tratamento e salvar vidas.

Lembrando que os médicos da rede municipal recebem os medicamentos que julgarem mais adequados a cada paciente e vamos buscar maneiras de fornecer aquilo que para indicado.

Nesta primeira fase, vamos levar os testes para os quatro pólos de atendimento ao Covid-19, assim como para as unidades de emergência e hospitais públicos. Em breve, todas as 16 unidades voltadas para atender aos pacientes com suspeita de doença precisam esse recurso.

Os resultados ficam prontos no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. As pessoas que excluem celular, vão receber o resultado pelo aparelho. Da mesma maneira, os gerentes dos postos de recepção ou o resultado para entregar aos pacientes.

O teste de antígeno será usado para pacientes sintomáticos adotados pelas equipes médicas. A rede não vai abandonar os testes RT-PCR, que ainda serão usados ​​principalmente nos contatantes dos pacientes positivos e em casos assintomáticos – finalizou o prefeito Neto.