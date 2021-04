Resende lança programa de Sócio-torcedor com clube de vantagens e experiências exclusivas

Novidade traz planos a partir de R$19,90 com opções de pagamento super acessíveis, kits exclusivos e muito mais

Com o objetivo de dar um importante passo no desenvolvimento do Resende FC dentro e fora de campo, o Gigante do Vale lançou oficialmente, neste domingo, dia 4 de abril, seu novo programa sócio-torcedor. As categorias disponíveis são “Princesinha”, em alusão ao apelido da cidade “Princesinha do Vale”, no valor mensal de R$19,90; “Lobo Guará”, alusivo ao mascote oficial do clube, no valor mensal de R$ 19,90 e “Gigante do Vale”, no valor mensal de R$ 29,90. Cada uma delas vai garantir um conjunto de benefícios para quem se associar ao programa.

Além do site oficial do programa, os sócios terão acesso restrito a um aplicativo exclusivo desenvolvido também pelo Grupo Dataclick, empresa parceira e gestora do programa, onde serão disponibilizados conteúdos e ações exclusivas.

Como experiência em compras com descontos, os sócios terão acesso ao Clube Parceiro de Vantagens na sua versão nacional com os principais nomes do varejo brasileiro e também em sua versão local com empresas credenciadas pelo clube que darão benefícios aos torcedores adeptos do programa. Com a volta de público aos estádios, os novos sócios terão acesso livre aos jogos do Resende, conforme setores e regras de cada plano, em todas as competições as quais o clube participar, sendo mando de campo do clube no Estádio do Trabalhador. O programa ainda garante descontos em produtos oficiais, inserção de dependentes, participação em sorteios e ações promovidas pelo clube. As facilidades estão presentes também no atendimento exclusivo aos torcedores por canal WhatsApp.

“O Resende está vivendo o início de uma nova era em vários aspectos. O sócio-torcedor será uma ferramenta essencial para que o clube se desenvolva e suba degraus no cenário estadual e nacional do futebol. Queremos convidar os torcedores e todos os resendenses a fazerem parte dessa construção. É importante destacar que não trazemos somente a motivação de ajudar o clube. O sócio-torcedor terá grandes benefícios não só no tocante aos jogos e produtos oficiais, mas também com a lista de parceiros que cresce a cada dia. Temos certeza que é uma novidade muito importante tanto para o Resende quanto para nossa torcida”, explicou o diretor de marketing, Marcelo Montenegro.

Os sócios na modalidade “Gigante do Vale” receberão um “Welcome kit” especial com produtos oficiais incluindo um boné e uma camisa oficial com modelo exclusivo desenvolvido pela marca própria do clube.