Uma destas ações será voltada para a aplicação de segunda dose em idosos com mais de 73 anos, residentes de áreas de fora da cobertura dos postos de saúde, durante o período da manhã. Este grupo recebeu a primeira dose no dia 13 de março. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que é obrigatória a apresentação do cartão de vacinação entregue no dia 13 e um documento de identificação. Para a aplicação da segunda dose os idosos devem comparecer à Área de Exposições no mesmo horário da primeira vacinação. Vale destacar que os idosos devem ficar atentos a data de retorno marcada no cartão para a segunda dose.