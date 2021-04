Estrutura Organizacional do MEP ganhará nova dinâmica

Em 2022, o MEP celebrará 25 anos de atividades sociopolíticas em Volta Redonda e região, fato que tem levado o conselho, suporte referencial do movimento a refletir a reestruturação funcional. “Pensando em 2020, em conjunto com atividades programáticas do Movimento, estamos incluindo algumas agendas, que preencherão ‘lacunas vagas’ e atualizarão no nosso organograma funcional. A meta será estarmos em 2022, com o Conselho e as coordenadorias dos programáticas bem estruturadas e definidas”. Lembrou Davi Souza, conselheiro jovem.

Pedro Paulo Vidal, também conselheiro, ressalta a importância da atualização orgânica do MEP. “Em 2018, bem antes da pandemia já vínhamos estruturando e buscando implementar formatos tecnológicos para melhor atuarmos diante das demandas e novas exigências da sociedade, em conjunto com nossos voluntários. Agora, entramos na fase que busca dinamizar e pluralizar os espaços do Movimento, claro garantindo sempre a base filosófico-pedagógica e a interrelacinalidade regimental do MEP.” Argumentou Pedro.

“A revisão estatutária, já prevendo o mês de dezembro deste ano, quando da nossa Assembleia Geral, as implementações será um fator culminante do processo de ratificação da identidade do Movimento.” Disse Amanda Mattos, conselheira e responsável da atualização estatutária do Movimento.

AGENDAS

Dia 10 de abril – Encontro da Equipe Pedagógica com todos educadores voluntários. Avaliação do cenário socioeducativo e atualização da equipe (via plataforma)

Dia 13 de Abril – Reunião do Conselho para avaliação dos programas, convênios, parcerias, e ainda definição das ‘vacâncias‘ no conselho. (via plataforma)

Ainda em Abril – Encontro ampliado da Equipe Ambiental para estruturação das equipes temáticas e encaminhamentos do Seminário. (data a definir). Ass. Comissão de Secretaria do Conselho (Amanda, Davi, Pedro e Zz)