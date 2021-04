Câmara de Vereadores de Volta Redonda adere a cor Abril Laranja

A Câmara Municipal de Volta Redonda aderiu nesta terça-feira, a campanha Abril Laranja, dedicada à adoção e prevenção à crueldade contra os animais, onde muitos sofrem tortura, abuso e exploração. Desde terça-feira a iluminação à noite da fachada da Câmara de Vereadores passou a ter a cor laranja.

O vereador Nilton Alves de Farias o “Neném”, presidente do Legislativo, destacou a importância na participação da campanha. “É muito importante essas lembranças, além de iluminar, faço questão de explicar o porquê das mudanças mensais com nova cor na iluminação da fachada do Legislativo Municipal”, completou.

A Câmara Municipal de Volta Redonda segue até o dia 19 de abril, em regime de tele-trabalho (home office) e plantões dos servidores. O presidente da Casa esclarece que tem acompanhado o empenho do Poder Executivo no combate ao novo coronavírus (Covid-19), e faz coro com prefeito. “Precisamos de muita união e só juntos venceremos esse mal que assola nosso país, e não é diferente para nosso município que enfrenta uma fase difícil”, comentou.

Neném segue visitando diversos lugares e acompanha os avanços da vacina em Volta Redonda. “Vale lembrar que devemos usar máscara, lavar sempre as mãos e passar álcool em gel, e o mais importante, evitar aglomeração. Na Câmara continuamos atentos às determinações, e ainda adotei um processo de sanitização semanal para proteger os servidores e o público que circula no local”, finalizou o presidente da Câmara Municipal.