Policiais civis da 39ª DP (Pavuna) prenderam, nesta segunda-feira , um homem acusado de roubo. Contra ele havia um mandado de prisão condenatória em aberto expedido pela Justiça. De acordo com os agentes, o acusado estava foragido desde sua condenação e foi capturado no município de Piraí, Região do Médio Paraíba.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.