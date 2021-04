Força-tarefa já fiscalizou mais de 400 estabelecimentos em Volta Redonda

Ação da prefeitura com apoio de forças de segurança também encerrou festas clandestinas, aponta balanço dos três primeiros meses do ano

Com as recentes alterações das medidas restritivas contra a Covid-19, a força-tarefa da prefeitura de Volta Redonda que fiscaliza o cumprimento dessas medidas vem intensificando sua atuação pelos bairros com rigor nas vistorias e orientação para prevenir o aumento de casos da doença, reduzindo ao máximo a proliferação do coronavírus. Nos três primeiros meses do ano, as equipes já visitaram 428 estabelecimentos comerciais, sendo 76 notificados, 22 autuados e nove interditados.

“A maioria dos estabelecimentos tem cumprido as regras, respeitado e nos ajudado a enfrentar essa pandemia. O trabalho de orientação continua, assim como as fiscalizações em todos os bairros”, afirmou o secretário municipal de Fazenda, Erick Higino.

Com integrantes da secretaria de Fazenda (SMF), da Vigilância Sanitária, da Guarda Municipal (GMVR), e com apoio da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros, a força-tarefa também vem reforçando a atuação para coibir eventos clandestinos e festas particulares que possam promover aglomeração.

De janeiro a março, foram encerrados sete eventos, dentre bailes funk e os conhecidos como ‘isoporzinhos’. No mesmo período, as equipes também encerraram cinco festas particulares que desrespeitavam as regras do decreto municipal. E o mês de abril já iniciou com a força-tarefa acabando com uma festa clandestina no bairro Água Limpa, e um churrasco que acontecia em praça pública, no Siderópolis.

“É muito importante que a população tenha consciência, nos ajude a enfrentar esse vírus, respeite o distanciamento, não aglomere, use máscara. Estamos ampliando nossa estrutura de leitos, vacinando os grupos prioritários e trabalhando para garantir o atendimento em nossa rede de saúde”, frisou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Em caso de aglomeração de pessoas, festas clandestinas, os moradores devem ligar para o 156 (Central de Atendimento Único), 153 da Guarda Municipal ou 190 da Polícia Militar.

Patrulha pela Vida

A conscientização é reforçada pela equipe da Patrulha pela Vida, que envolve agentes da Guarda Municipal e fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda. A ação educativa vem sendo realizada durante o dia em centros comerciais e vias de grande circulação de pessoas. A abordagem inclui orientação sobre o uso correto das máscaras, inclusive com distribuição do equipamento, e conscientização sobre a importância de manter o distanciamento social e o uso de álcool a 70% na higienização das mãos.

“Além de fiscalizar, temos o papel de fazer com que os cidadãos sejam multiplicadores das medidas necessárias de prevenção à Covid-19. Além da máscara e do material informativo, queremos que o munícipe se conscientize e nos ajude a conscientizar cadê vez mais pessoas a se protegerem e protegerem ao próximo”, afirmou o comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis. Fotos: divulgação – Secom/PMVR.