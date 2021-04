Polícia Militar prende quatro suspeitos de roubo em Volta Redonda

Policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam uma informação do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) sobre suspeitos que estariam em um VW Gol (prata) que estariam praticando roubos em Volta Redonda.

O Ciosp informou que o veículo estava seguindo pela Avenida Beira-Rio. Os agentes conseguiram visualizar o veículo entrando no bairro Siderlândia, com quatro suspeitos, um de 31, dois de 23, e um de 18 anos. Foram apreendidos dentro do carro sete telefones celulares, um LG K9, um Motorola Dourado, um LG Prata, um Motorola XT branco, um Samsung J7 Prime azul, um LG K61 Azul, um Samsung A31 Preto e R$27.

No banco de trás do veículo um dos ocupantes estava de posse de um revólver calibre 38 (numeração raspada) com seis munições intactas. No momento da abordagem ele teria jogado o revólver para tentar sair do flagrante.

Os quatro suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde ficaram presos. As três vítimas reconheceram os suspeitos e tiveram os celulares devolvidos.