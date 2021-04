Vereador solicita reforço de segurança no Aterrado e Retiro

Betinho Albertassi protocolou oficio ao comando do 28º Batalhão para ampliação de patrulhamento

Com objetivo de aumentar a segurança nos pontos comerciais de Volta Redonda, o vereador Betinho Albertassi (PSD) protocolou na Câmara um ofício solicitando a Tenente Coronel Andréia Campos, do 28º Batalhão da Polícia Militar, reforço na segurança noturna no bairro Aterrado e ampliação do Patrulhamento Aprev para o Aterrado e Retiro.

O Patrulhamento Aprev já funciona desde o dia 25 de março na Vila Santa Cecília. Trata-se de um projeto de Segurança Pública, inédito no Estado do Rio, idealizado pelo 28º BPM que atua com a Segurança de Proximidade.

“O crescimento dos roubos e furtos registrados nos principais centros comerciais tem gerado preocupação. Em função disso, entendemos ser necessária uma ação mais ostensiva da Polícia Militar nessas áreas da cidade”, declarou o vereador.

Ao todo dez policiais, especialmente treinados para esta finalidade, realizam ações proativas, interagem com a comunidade potencializando a confiança e o fortalecimento do canal de comunicação, contribuindo assim para a redução dos índices de criminalidade. A medida é bem elogiada pelas entidades empresariais.