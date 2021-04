Um adolescente, de 17 anos, foi encontrado morto, com marcas de tiro na noite de sexta-feira, às margens da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí.

O corpo foi removido pelo Rabecão do Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico legal (IML), de Barra do Piraí. O registro foi feito na delegacia do município.