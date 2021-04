Botafogo empata com o Volta Redonda em 2 x 2

O Botafogo empatou por 2 a 2 com o Voltaço, neste sábado, pela 9ª rodada do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro (Taça Guanabara) no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda Com o resultado, o o Botafogo chegou a 12 pontos e ficou em situação delicada no Campeonato Carioca. Já o Volta Redonda assumiu a liderança com 20 e já está garantido na semifinal do Estadual.

Na próxima rodada, o Botafogo terá o clássico contra o Fluminense, no próximo domingo. Já a Portuguesa encara no mesmo dia o Flamengo.

FICHA TÉCNICA:

VOLTA REDONDA 2 X 2 BOTAFOGO

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha

Assistentes: Carlos Henrique Alves Filho e Ivan Silva Araújo

Cartões amarelos: Caio Vitor, Alef Manga e Heitor (Volta Redonda); Rafael Carioca e Felipe Ferreira (Botafogo)

GOLS:

VOLTA REDONDA: Luciano Naninho, aos 39min do primeiro tempo; Alef Manga, aos 15min do segundo tempo

BOTAFOGO: Felipe Ferreira, aos 2min do primeiro tempo; Rafael Navarro, aos 6min do segundo tempo

VOLTA REDONDA: Vinícius, Oliveira, Luan Leite, Heitor e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson (Hiroshi) e Luciano Naninho (Marcus Vinícius); MV (Caio Vitor), Alef Manga e João Carlos Técnico: Neto Colucci

BOTAFOGO: Douglas Borges, Jonathan, Gilvan, Kanu e Rafael Carioca (Paulo Victor); Luiz Otávio, Ricardinho (Marcinho), Matheus Frizzo, Marco Antônio (Ênio) e Felipe Ferreira (Ronald); Rafael Navarro (Matheus Nascimento) Técnico: Marcelo Chamusca