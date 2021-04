Policiais militares estavam em patrulhamento por volta das 8 horas, deste sábado, quando foram abordados por populares informando que estaria ocorrendo um furto em um apartamento Avenida Domingos Mariano, no Centro, de Barra Mansa.

Os policiais foram até o local e conseguiram ver o acusado fugindo pelo telhado de várias casas na altura do Morro do Cruzeiro. Ele se escondeu numa área de mata e não foi mais visto, embora policiais tivessem feito uma varredura pelo local. Foram recuperadas a televisão 32” (Sony), um ventilador Faet e uma mochila com várias roupas.

A ocorrência foi feita na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.