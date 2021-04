A técnica de enfermagem Patrícia de Morais Nunes recebeu alta na última quinta-feira (8) do Hospital São João Batista, em Volta Redonda, após mais de dois meses internada na unidade médica. Grávida de quase 9 meses, Patrícia teve que ser internada por desenvolver problemas no fígado durante a gestação e, se não fosse a rapidez dos médicos, poderia ter morrido. O bebê, um menino, nasceu no último domingo (4), e está bem, assim como a mãe. Os dois já receberam alta e estão em casa.

Entrevistado pelo INFORMA CIDADE, o marido de Patrícia, Luiz Fernando Nunes, de 25 anos, falou sobre os momentos de tensão que viveu ao lado da esposa, que deu entrada no hospital entre 3 e 6 de fevereiro. “Se não fosse a rapidez e agilidade dos médicos ela teria vindo a óbito”, contou.

Segundo Luiz Fernando, Patrícia havia desenvolvido colestase gestacional, um distúrbio no fígado, gerado por diminuição ou interrupção do fluxo biliar. A bile é o líquido digestivo produzido pelo órgão. “Os médicos chegaram a intubá-la. A Patrícia precisou receber plasma e bolsas de sangue para poder coagular a hemorragia que estava tendo. Os profissionais agiram muito rápido e sou grato a todos eles, que salvaram duas vidas: a dela e do nosso filho”, celebrou.

O menino se chama Raphael e nasceu um dia antes do aniversário da mãe, que completou 29 anos na segunda-feira (5). A festa, no entanto, foi preparada pela equipe do hospital e comemorada na quinta-feira (8), quando Patrícia recebeu alta. “Foi uma festa surpresa e eles preparam tudo no silêncio. Ganhamos de presente um enxoval completo para o nosso bebê. Fomos muito bem tratados e recebemos muito amor e carinho durante esse tempo que estivemos lá”, concluiu.