Prefeitura faz vacinação drive-thru em Pessoas Idosas de 75+

Fechando as campanhas de imunização desta semana, a Secretaria Municipal de Saúde realizou neste sábado, 10, a etapa vacinação reforço contra à Covid-19 no formato drive-thru. A campanha foi destinada a aplicação da 2ª dose Coronavac em Pessoas Idosas com 75 anos ou mais.

Segundo a SMS, os idosos que não puderam comparecer no dia, serão atendidos no formato domiciliar a partir da segunda, 12 de abril. ” Optamos pela imunização drive-thru para que não haja a aglomeração e nem a formação de filas durante as campanhas”, explicou a diretora de Atenção Básica, Cleonice.

Nesta semana Porto Real também recebeu do Ministério de Saúde uma nova remessa de imunizantes. Ao todo foram 460 doses divididas em: 240 AstraZeneca e 220 CoronaVac. A SMS irá divulgar em breve o próximo grupo a ser imunizado. Foto: Regiane Real.