Suspeitos são presos por tráfico de drogas, no bairro Piteiras

Equipe do Serviço Reservado e do GAT 2, da Polícia Militar receberam uma denúncia no início da tarde de sábado, por volta das 12h50min, sobre o tráfico de droga que estava sendo realizado na Rua Joaquim Francisco dos Santos, no bairro Piteiras, em Barra Mansa.

Policiais fizeram um cerco e detiveram três suspeitos, de 33, 29 e 27 anos. Todos foram levados para a delegacia de Polícia, de Barra Mansa. Os suspeitos, de 33 e 27 anos permaneceram presos. O suspeito, de 29, foi ouvido e liberado como testemunha.