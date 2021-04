O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, anunciou durante live realizada em suas redes sociais na noite desta segunda-feira, 12, que foram prorrogadas por mais uma semana as medidas restritivas contra a covid-19, adotadas no último decreto. Com a prorrogação, as medidas serão mantidas até a próxima segunda-feira, 19. O novo decreto de número 3.002, de 12/04, começa a valer a partir desta terça-feira, 13. O motivo de manter as restrições é devido ao aumento de casos de covid-19 na cidade e região e a lotação do Hospital Regional Zilda Arns.

O prefeito Ednardo começou falando sobre a mais importante medida para conter o avanço da doença referente ao funcionamento dos bares, restaurantes, pizzarias e similares, que continuam com autorização para funcionamento no período das 09 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, sendo das 09 às 15 horas no fim de semana. A partir das 17 até meia-noite, só será permitido atendimento por sistema de delivery. Continua proibida música ao vivo ou espaço de dança. Salões de festas também continuam proibidos. As aulas presenciais das redes pública e privada continuam suspensas pelos próximos 30 dias.