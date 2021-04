Flamengo e Vasco será na quinta-feira às 19 horas, no Maracanã

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) acatou o pedido do CR Flamengo para adiar o jogo contra o Vasco para quinta-feira às 19 horas, no Estádio do Maracanã. Anteriormente partida estava marcada para esta quarta-feira, às 21h05min.

A solicitação da direção do Flamengo é para o elenco ter um maior tempo de descanso e recuperação para o jogo após a conquista da Supercopa do Brasil no domingo. O jogo complementa a 9ª rodada do Campeonato Estadual (Taça Guanabara).

O elenco do Flamengo está de folga nesta segunda-feira e se reapresenta nesta terça no Ninho do Urubu, iniciando a preparação para o clássico com o Vasco.