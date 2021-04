Policiais militares estavam em patrulhamento no domingo, por volta das 21 horas, quando tiveram a atenção voltada para dois suspeitos que estavam no Conjunto Habitacional Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí.

Os suspeitos fugiram com a presença da viatura policial. Foram apreendidos 10 pinos contendo pó branco (cocaína) e 15 tiras de erva seca prensada (maconha). O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.

.