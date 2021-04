Policiais militares receberam informações na manhã desta segunda-feira, por volta das 10h30min, sobre dois suspeitos, um de 25 e outro de 19 anos, que estariam de posse de uma arma na Rua 20, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

A arma estava escondida dentro de um latão de lixo. Pela informação, os dois estariam sem camisa. Um de bermuda preta e outro com camisa cinza (Adidas) e bermuda preta. Os agentes foram até o local e durante abordagem nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos.

Porém, os policiais avistaram o latão de lixo citado na denúncia, onde foi encontrado a pistola 9mm Girsan Yavuz 16 Regras MC com 11 munições intactas CBC 9mm. Os dois foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí. Durante revista foi encontrado R$24 com o rapaz, de 25 anos.

A arma de fogo foi apreendida e os dois foram liberados para serem ouvidos posteriormente. O dinheiro encontrado foi devolvido.