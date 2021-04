Uma carreta deu um um “L”, no início da manhã desta terça-feira no km 222, da Rodovia Presidente Dutra, descida da Serra das Araras, sentido Rio de Janeiro, no bairro Caiçara em Piraí.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local orientando o trânsito que fluiu pelo acostamento sentido Sao Paulo. Não houve vítimas. Ocongestionamento chegou a cinco quilômetros.