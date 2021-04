O Dia do Jovem é comemorado anualmente em 13 de abril no Brasil. Em Volta Redonda, a Coordenadoria Municipal da Juventude tem o papel de formular, elaborar, gerenciar e acompanhar programas em conjunto com outras secretarias; assegurando o desenvolvimento de políticas públicas voltadas aos jovens. Segundo a responsável pela coordenadoria, a estudante de Direito, Larissa Garcez, alguns projetos estão em andamento, como a formação do Comitê de Articulação e Acompanhamento da Política Municipal de Juventude (PMJ) e a criação de um banco de projetos pensado totalmente para a juventude de Volta Redonda.

“As políticas públicas e os projetos sobre empregabilidade já estão sendo criados para, enfim, serem implementados. Teremos um banco de projetos municipal; criado e pensado totalmente pelos jovens. E a nossa ideia, que é um compromisso assumido pelo prefeito durante campanha, é a realização da Conferência Municipal da Juventude e o cumprimento integral da Política Municipal da Juventude no município, o que já vem ocorrendo com a nomeação do nosso comitê PMJ, ocorrida nesta semana”, comentou Larissa.

A coordenadora da Juventude de Volta Redonda lembrou que o atual governo trouxe novamente o diálogo e o compromisso com os coletivos e movimentos sociais da juventude.

“Os nossos projetos estão sendo pautados e apoiados pelas universidades, coletivos e movimentos sociais. Todos os projetos da coordenadoria estão sendo transversais, sendo dialogados e construídos com as secretarias municipais de Esporte e Lazer (SMEL), de Planejamento (SEPLAG), de Ação Comunitária (SMAC), de Cultura (SMC), de Educação (SME), com a Secretária Municipal dos Direitos da Mulher, do Idoso e Direitos Humanos (SMIDH), a de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), de Saúde (SMS) e com a Fundação Educacional de Volta Redonda (FEVRE), além da Empresa de Processamento de Dados (EPD) e a Guarda Municipal (GMVR)”, destacou Larissa.

Para os jovens e com os jovens

Entre os projetos em andamento, a Coordenadoria Municipal da Juventude conta com o “Fala Tu”, que tem por objetivo ouvir os coletivos de juventude e mapear suas demandas e necessidades; fazendo o encaminhamento para os setores responsáveis ou mesmo auxiliando nas demandas e na construção de projetos para o banco de projetos da coordenadoria. O “Universitário Sangue Bom” que busca mobilizar e estimular a doação de sangue entre jovens universitários do município. As doações estão ajudando a abastecer o estoque do Hemonúcleo Municipal, que está em baixa desde o início da pandemia de Covid-19. E o Dia Mundial da Criatividade, evento que fomentará mais de 1500 atividades online gratuitas direcionadas à criatividade e as habilidades do futuro. A coordenadoria está apoiando a ação que dará acesso a mais de 100 mil bolsas de estudos em cursos online de diversas escolas do mundo em criatividade e inovação. As inscrições estão abertas e vão até o próximo dia 21, basta baixar o app do Dia Mundial da Criatividade, se cadastrar e escolher as atividades.

