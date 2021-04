O corpo de Eduardo Júnior de Souza, de 29 anos, foi encontrado na noite de segunda-feira, no bairro Goiabal, em Pinheiral.

Eduardo morava na Avenida Glória Roussin Guedes, no Açude, em Volta Redonda, e estava desaparecido deste terça-feira passada. Tudo indica que Eduardo foi assassinado.

No entanto, não havia informações sobre as circunstâncias do homicídio até o momento desta publicação. Felipe Cury