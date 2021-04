Preso em VR homem que ameaçava e agredia ex-mulher

Policiais da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda prenderam, na tarde desta terça-feira (13) um homem de 25 anos, suspeito de agredir e ameaçar sua ex-mulher. A prisão foi feita no condomínio residencial localizado na Rua Sebastião de Souza, no bairro Candelária. Com o homem havia ordem judicial.

Segundo a delegada Juliana Dominguez, o suspeito – com passagens na polícia por tráfico de drogas – foi denunciado pela vítima. Ela contou que, no dia 25 de março, foi agredida por ele e ameaça com uma arma. Os fatos teriam se repetido no último dia 7, quando o homem exigiu que ela retirasse a denúncia.

De início, a prisão preventiva chegou a ser negada pela Justiça, que, após o segundo caso, deferiu o pedido da Deam. Felipe Cury/matéria.