Rodrigo Drable divulga novo decreto ao combate à pandemia

O prefeito Rodrigo Drable divulgou nesta terça-feira um novo decreto relacionado ao combate à pandemia de Covid-19, que vai até o próximo domingo. Na cidade, o comércio em geral está autorizado a funcionar também de 10 às 18 horas e, aos sábados, das 9 às 13 horas.

Supermercados, farmácias, drogarias, padarias e atividades essenciais, poderão manter o funcionamento dentro do horário normalmente praticado. Bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares poderão funcionar até 21 horas durante todos os dias da semana, mas com utilização de apenas 50% das mesas do estabelecimento.

Aqueles com capacidade para mais de 40 pessoas, deverão submeter os clientes e verificação de temperatura. Após o horário, estes estabelecimentos podem atender em sistema de delivery, drive-thru e TakeAway.

Sendo ultrapassado o horário estabelecido, serão aplicadas as normas de suspensão, pelo prazo de 15 dias e cassação de alvará em caso de reincidência.

Também está liberado o funcionamento de casas de festas infantis e espaços de recreação infantil até as 21 horas durante todos os dias da semana, observados os protocolos sanitários. Os clubes sociais poderão funcionar para prática de esportes individuais.

Já as academias e estabelecimentos de prática de atividades físicas poderão funcionar de segunda-feira a sábado de 5 às 22 horas, com até 50% da capacidade de ocupação, distanciamento de 1,5 metro entre os usuários e agendamento prévio, que deverá ser apresentado à fiscalização quando exigido, ficando o estabelecimento infrator sujeito a suspensão de seu alvará de funcionamento.

O decreto ainda autoriza a retomada das aulas presenciais em Barra Mansa, devendo ser observados os protocolos sanitários.

Ementa: Dispõe sobre medidas para o enfrentamento do Covid19.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA MANSA, usando das atribuições de seu cargo, estabelece medidas para o enfrentamento do Covid19;

CONSIDERANDO os termos do novo acordo celebrado entre o Município de Barra Mansa e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, homologado pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra Mansa;

CONSIDERANDO os termos do relatório epidemiológico semanal emitido pela Secretária Municipal de Saúde;

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam instituídas em caráter excepcional e temporário, medidas emergenciais de natureza restritiva ao funcionamento de atividades econômicas e a permanência de pessoas nas áreas públicas do Município, a vigorar até 18 de abril de 2021.