5º CPA, sediado em Volta Redonda, tem novo comandante

Foi realizada na manhã desta segunda-feira, às 10 horas, a cerimônia de troca de Comando de Policiamento de Área (5º CPA). O coronel Marcelo Moreira Malheiros assumiu o cargo no lugar do coronel Paulo Roberto. A transição ocorreu na sede da 5ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp), no bairro Vila Mury em Volta Redonda,

O CPA é responsável pela coordenação de quatro batalhões da Polícia Militar na região Sul Fluminense: 10º Batalhão da PM (Barra do Piraí), 28º BPM (Volta Redonda), 33º BPM (Angra dos Reis) e o 37º BPM (Resende). A solenidade foi comandada pelo coronel Luciano, maior autoridade presente na cerimônia, subsecretário Administrativo e Operacional da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

O evento foi restrito ao público e respeitou todos os protocolos de segurança adotados no enfrentamento ao novo coronavírus.