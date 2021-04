Sistema será montado na Ilha São João; público-alvo são homens e mulheres de 65 e 66 anos

Nesta terça-feira, dia 20, a prefeitura vai realizar drive-thru para primeira dose da vacina contra Covid-19 voltada para idosos com idades entre 65 e 66 anos. O sistema será na Ilha São João, a partir das 8h30. Os idosos devem apresentar no ato da vacinação um documento de identidade ou cartão do SUS e o comprovante de residência (nominal), obrigatoriamente. São esperadas cerca de 4 mil pessoas.

Vacinação nas Unidades de Saúde

Profissionais de segurança na ativa, com idade acima de 50 anos poderão receber a primeira dose nas unidades de saúde. A segunda dose da Coronavac será aplicada das 8h às 16 horas para quem tomou a primeira até 24/03/2021, exceto as unidades do Rústico, Dom Bosco, Candelária, São Luís e Três Poços (FOA), que permanecerão fechadas para atendimento nesta terça-feira.

Polos Covid farão apenas atendimentos

Os polos Covid (249, São João, Vila Mury e Volta Grande e Siderlândia) estarão abertos apenas para atendimentos a casos suspeitos da doença, sem vacinação. O objetivo é evitar aglomerações e não misturar os pacientes que estão buscando se imunizar com os que estão apresentando sintomas da doença.

Próximos dias

Nos próximos dias (quarta, quinta e sexta-feira), oito unidades funcionarão como polos de vacinação (Covid e Influenza), são elas: Conforto, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Retiro II, Vila Brasília, Santo Agostinho e São Luís.

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que as pessoas que perderem o dia da vacinação poderão receber a dose da vacina, após a data de sua faixa etária, nos postos de saúde mais próximos de suas casas.

Vacina contra Influenza

A vacinação contra a gripe acontecerá das 12h30 às 16h nas demais unidades de saúde do município. Nessa primeira fase, a vacinação contra Influenza é destinada para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), profissionais de saúde (em atividade ou não) e estudantes de saúde (em atividade nas redes pública e privada).