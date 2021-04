O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, anunciou durante live realizada em suas redes sociais na noite desta segunda-feira, 19, que foram prorrogadas, porém com alterações, às medidas restritivas contra a covid-19. Entre elas, o horário dos bares foi estendido até às 21 horas, inclusive aos fins de semana ainda sem permissão para música ao vivo ou espaço de dança, após este horário delivery até a meia noite; as aulas presenciais continuam suspensas até o dia 02 de maio; casas de festas ficam autorizadas a funcionar para eventos sociais, com restrição de frequência e presença de idosos de 60 anos ou mais, crianças menores de dois anos e pessoas inclusas no grupo de risco, fica vedada pista de dança ou qualquer atividade que estimule trânsito e aglomeração de pessoas. É importante destacar que o departamento de Fiscalização da Ordem Pública deve ser avisado sobre a realização do evento programado com antecedência mínima de 48 horas a sua realização; As atividades esportivas coletivas ficam autorizadas durante o período do dia próximo à residência dos praticantes, entretanto, fica restrita a presença de idosos a partir dos 60 anos, crianças menores de 06 anos, e pessoas inclusas nos grupos de risco. Não será permitida a formação de público assistindo a qualquer dessas atividades.

O novo decreto de número 3.006, com data de hoje (19/04), começa a valer a partir desta terça-feira, 20, até a próxima segunda-feira, 26. O motivo de manter as restrições é devido ao aumento de casos e óbitos por Covid-19 na cidade e região e a lotação do Hospital Regional Zilda Arns.

Seguem sem alteração o funcionamento de Igrejas, templos e afins, academias de ginásticas, artes marciais e outros centros de atividades físicas, comércio de rua, comércios essenciais, porém, com as mesmas restrições estabelecidas nos decretos anteriores.

O prefeito Ednardo Barbosa, aproveitou a oportunidade para chamar a atenção da população em relação aos cuidados para evitar o contágio da doença. Além disso, Ednardo pediu a colaboração dos proprietários de bares e de todos no que tange a fiscalização do respeito às medidas restritivas.

“Vamos continuar orando pelo fim dessa doença e continuar fazendo o uso da máscara de proteção e álcool em gel 70% para que possamos nos proteger. Faço um apelo aos donos de bares. A manutenção dos estabelecimentos abertos só depende dos senhores ao respeitar as medidas. Continuamos com a fiscalização e peço que denunciem as pessoas que, porventura, não estejam respeitando às medidas”, frisou, ao divulgar o telefone de denúncias: 99987-4233.