Novos episódios sobre segurança e política são liberados toda semana na plataforma de streaming e nas redes sociais

A necessidade de mostrar o posicionamento sobre assuntos relacionados a política, mandato e também sobre a segurança pública, motivaram o deputado federal Delegado Antonio Furtado a gravar a série de podcasts intitulada “Um dia é do delegado, o outro do deputado”. Os episódios são semanais e lançados na plataforma de streaming Spotify e nas redes sociais do parlamentar todas as quartas-feiras, às 11h.

– Gosto de estar perto das pessoas e conversar sobre o que temos desenvolvido e realizado em nosso mandato em Brasília. Com a pandemia, fica muito mais difícil essa ação. Sou um fã de podcasts e vi nesse formato uma possibilidade de voltar a ter as conversas que tanto gosto. Assim, posso falar do meu conhecimento de delegado com os assuntos de segurança pública e também apresentar o que temos desenvolvido como parlamentar – explicou o deputado.

Dois episódios: “Proteger quem protege e quem ensina. Vacinação prioritária dos profissionais de segurança e educação” e “O médico e o monstro”, já estão liberados. Amanhã (21/04) entra no ar o terceiro: “Desaparecidos: Entre a dor e o mistério”, sobre o alto número de pessoas desaparecidas no Brasil e leis que já estão sendo propostas para agilizar o recebimento de informações.

– Busco sempre assuntos atuais e que estão nas conversas das pessoas. Também tenho contado com a participação de profissionais e autoridades nas áreas para contribuir com informações e comentários. No episódio “o médico e o monstro”, que fala sobre a morte do menino Henry, por exemplo, tive a participação do delegado Henrique Damasceno, responsável pelo caso. Nesta semana, o podcast tem a participação da ministra Damares Alves – destacou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

Para acompanhar a série basta acessar “Um dia é do delegado, o outro do deputado”, no Spotify, (https://open.spotify.com/show/0WK4MTKjiGOG3KoyGv6xoR?si=P1fxzT9nQByBDj1khcA3ig) ou as redes sociais do deputado delegado Antonio Furtado.

– Espero que gostem do material que estamos produzindo e que realmente seja um canal de conversa. Assim posso falar a minha opinião e mostrar o que estamos fazendo. As pessoas também podem deixar seus comentários e opiniões. Conto com a audiência de todos. Será uma honra ter vocês para ouvir a minha série e participar – convidou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

Suély Zonta/Assessoria de Imprensa