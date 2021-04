A prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que 2.300 idosos com 65 anos (completos) ou mais receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, no primeiro drive-thru realizado pela Prefeitura de Volta Redonda na Ilha São João.

A vacinação estava marcada para começar às 8h30, mas teve de ser antecipada devido ao grande número de veículos concentrados nas imediações do local. No primeiro drive ocorreu aplicação apenas da primeira dose da vacina. Nesta quarta-feira, dia 21, não haverá drive-thru, os próximos serão informados nos canais oficiais da prefeitura.

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos informou que o sistema de vacinação drive-thru teve uma ótima adesão dos moradores. “A procura pela vacinação foi maior de manhã, mas à tarde estava super tranquilo. Conseguimos realizar mais de duas mil primeiras doses para os idosos acima de 65 anos.”, comentou.

Envolvido na organização da vacinação desta terça-feira (20), o presidente da Fundação Beatriz Gama (FBG) e coordenador do programa de saúde bucal, Vitor Hugo Gonçalves afirmou que o objetivo foi garantir maior comodidade para todos que foram até a Ilha São João. “Foi o nosso primeiro drive muito aguardado pela população. A organização geral foi boa em média a espera era de 15 minutos após o início da vacinação”, falou.

A Guarda Municipal de Volta Redonda também participou do evento, na orientação do trânsito. “Houve um fluxo muito grande de pessoas nas primeiras horas da manhã e naturalmente o trânsito sofreu retenções. Ao longo do dia a situação se normalizou e em edições futuras estaremos melhores preparados”, disse o comandante da GMVR, João Batista dos Reis.

Um dos incentivadores da nova modalidade de vacinação no município foi o vereador Renan Cury. “Esperamos que todos os obstáculos sejam vencidos, em âmbito municipal, estadual e federal para que as vacinas cheguem efetivamente à população. Nosso mandato está sempre pronto a ajudar”, disse o parlamentar.

PROGRAMAÇÃO DE VACINAÇÃO PARA ESSA QUARTA-FEIRA, DIA 21

A Secretaria Municipal de Saúde informa a programação da vacinação (Covid-19 e Influenza) nesta quarta-feira, dia 21. Irão funcionar como polos de vacinação para as duas campanhas oito Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF) dos bairros: Conforto, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Retiro II, Vila Brasília, Santo Agostinho e São Luís.

As pessoas que forem tomar a primeira dose devem apresentar no ato da vacinação um documento de identidade ou cartão do SUS e o comprovante de residência (nominal), obrigatoriamente.

VACINAÇÃO CONTRA A COVID É DE 8H ÀS 12H

1ª DOSE

Pessoas com 65 anos ou mais

Profissionais de segurança e salvamento acima de 50 anos

2ª DOSE

Vacina AstraZeneca- Vacinados com a primeira dose até o dia 27 de janeiro de 2021. O intervalo desse imunizante é de três meses.

Vacina CoronaVac- O município aguarda novas remessas de doses, estoque zerado.

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE (INFLUENZA) ACONTECE DE 12H30 ÀS 16H

Nessa primeira fase, a vacinação contra Influenza é destinada para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), profissionais de saúde (em atividade ou não) e estudantes de saúde (em atividade nas redes pública e privada).

Fotos: Geraldo Gonçalves/PMVR