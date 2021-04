PRF prende homem com carro roubado na Dutra, em Floriano

Equipe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava realizando fiscalização de rotina na tarde desta terça-feira, por volta das 16h30min, quando abordou um veículo VW Cross CL TSI AD Azul, com placa do Rio de Janeiro, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, em frente ao posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Um homem, de 63 anos, estava conduzindo o veículo. Durante a abordagem o condutor apresentou nervosismo e inconsistências sobre o motivo da viagem. Desta forma, os policiais realizaram inspeção veicular minuciosa no veículo, observando que existiam indícios de adulteração na numeração do chassi e em outros elementos de identificação, conseguindo chegar ao veículo original de mesma marca/modelo/cor, confirmando ser o veículo abordado um clone, sendo na verdade um automóvel de locadora emplacado em Belo Horizonte/MG, estando c/ registro de roubo em 13 de abril 2021 na cidade do Rio de Janeiro.

Foi dada voz de prisão ao motorista que indivíduo confessou que receberia R$500 para levar o veículo do Rio de Janeiro até um posto de combustíveis em Resende (RJ), onde o veículo seria deixado para outra pessoa.

Ocorrência foi apresentada na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa para registro da prisão por receptação e recuperação de veículo roubado.

OBS: Em consulta à tabela FIPE o veículo recuperado está avaliado em R$ 106.210,00.