Policiais militares apreenderam na tarde desta quarta-feira (21), em Volta Redonda, arma, drogas e munições, em pontos distintos da cidade. As ações ocorreram no Açude e na Água Limpa. No Açude, quatro pessoas chegaram a trocar tiros com os agentes e dois suspeitos foram capturados.

Segundo a Polícia Militar, o confronto ocorreu na Rua Mantiqueira, em uma área de mata. Os policiais foram verificar denúncia de criminosos armados e observaram dois portanto armas. Um cerco foi feito e tiros foram disparados contra a guarnição, que revidou. As primeiras informações apontam que ninguém foi atingido.

Os suspeitos correram, mas dois foram alcançados. Com eles foram apreendidos uma pistola, 14 munições, 112 pinos de cocaína, 36 trouxinhas de maconha, um rádio transmissor e dois celulares.

Já em uma casa da Rua Rio Apa, na Água Limpa, outro suspeito de tráfico também foi detido. Com ele foram apreendidos 135 pinos de cocaína, 38 trouxinhas de maconha e seis munições. (Foto: PM/Divulgação) Felipe Cury.