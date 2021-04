Carro é furtado na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda

Um carro foi furtado no final da tarde de terça-feira, na Rua 41, no bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Segundo o dono do veículo, de 37 anos, morador do bairro Açude II, o carro foi estacionado por cerca de 20 minutos. Quando retornou o carro já tinha sido levado pelos criminosos.

A vítima contou que estacionou o seu Fiat Uno branco, ano 1999, LCO-8J70, por volta das 17 horas. Quando retornou, às 17h20min, o carro não estava mais no local. Dentro do veículo estavam os documentos do carro e a mochila de sua namorada, com cartões bancários e a identidade da filha. Qualquer informação pode ser passada ao 190 da Polícia Militar.