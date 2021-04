Pedido foi aprovado, por unanimidade, na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizadpara parabenizar a agilidade e sucesso nas investigações que apuram agressões a crianças

O caso do menino Henry, agredido e morto pelo padrasto, ganhou repercussão e gerou comoção nacional. Com as investigações, várias outras vítimas do suspeito, Dr. Jairinho, prestaram depoimentos. A agilidade e o bom andamento nas investigações do caso fizeram com que o deputado federal Delegado Antonio Furtado protocolasse um pedido de Moção de Aplauso aos profissionais responsáveis pela solução do crime.

– Precisamos incentivar e valorizar os profissionais da segurança pública. Bons trabalhos precisam ser reconhecidos e prestigiados. Os policiais e seus superiores merecem receber os créditos pelo bom andamento e esclarecimento ágil do caso – explicou o deputado.

O pedido de Moção foi solicitado pelo parlamentar e aprovado, por unanimidade, ontem (21/04), durante a reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara Federal. Vão receber a homenagem o Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o Secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Allan Turnowski, o Diretor Geral do Departamento de Polícia da Capital, Antenor Lopes Martins Junior, o Delegado Titular da 16º Delegacia de Polícia Civil, Henrique Damasceno e toda sua equipe, inclusive os peritos.

– Quando decidimos pela homenagem, pensamos desde quem atuou direto na investigação, como quem viabilizou recursos para que programas, como o software israelense Cellebrite, pudessem ser adquiridos e utilizados a fim de recuperar dados apagados em celulares, agilizar as atividades e esclarecer os fatos. Esta homenagem ao Governo e a Polícia Civil do Rio é uma maneira de evidenciar e valorizar todas as polícias investigativas do Brasil – destacou o deputado federal Delegado Antonio Furtado. Suély Zonta/Assessoria de Imprensa