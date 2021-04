Nomes foram escolhidos pelos membros do Comuda, que representam o poder público e sociedade, para mandato que vai até abril de 2023

A diretoria do Conselho Municipal de Políticas Públicas para Drogas e Álcool (Comuda) de Volta Redonda tomou posse em cerimônia na tarde desta terça-feira, dia 20, no auditório da prefeitura, com transmissão ao vivo pela internet. Os nomes foram escolhidos pelos membros do conselho, formado por representantes do poder público e sociedade, em assembléia extraordinária realizada no último dia 06 de abril. O mandato vai de 20 de abril de 2020 a 19 de abril de 2023.

A coordenadora municipal de Prevenção às Drogas (CMPD), Neuza Jordão, assumiu a presidência do Comuda. “Começamos a reestruturação do Comuda na primeira quinzena de janeiro e no dia 23 de março empossamos os conselheiros. Hoje, demos posse à diretoria e podemos seguir com os trabalhos”, disse.

O Comuda deve sugerir e fiscalizar as políticas públicas para drogas e álcool. “O conselho dá credibilidade às políticas públicas. Com a participação de diversos segmentos, vamos conseguir avançar e cumprir a missão da Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas (CMPD) na prevenção, cuidado, tratamento e reinserção dos dependentes na sociedade”, falou Neuza Jordão.

O secretário municipal de Estratégia Governamental, Carlos Macedo, participou da cerimônia, representando o prefeito Antônio Francisco Neto, e afirmou: “O governo municipal será parceiro do Comuda, pois sabemos da importância de tratar o uso se álcool e outras drogas com seriedade. O problema, agravado com a pandemia da Covid-19, é uma questão de saúde pública”, falou.

Também participaram da solenidade os vereadores Betinho Albertassi e Halison Vitorino, que vão representar a Câmara Municipal no Comuda, e Renan Cury, que enviou vídeo parabenizando toda diretoria; além deles, estava na mesa de trabalhos Rita Souza, representando o deputado federal Antônio Furtado.

Além da presidente do Comuda, Neuza Jordão, fazem parte da diretoria: Pollyana de Souza Barbosa, representante da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), como vice-presidente; Laércio Rodrigues, da Federação da Associação de Moradores (FAM), como 1º secretário; e Kaique Lopes Maia, da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), como 2 º secretário.

O Comuda ainda é formado por representantes das secretarias municipais de Educação, Ação Comunitária, Saúde; Fundação Beatriz Gama (FBG); Conselhos Tutelares I e II.

Da sociedade, compõem o Comuda o Centro Espírita Caminho da Luz; Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR); Lar Espírita Irmã Zilá; Instituto de Desenvolvimento, Estudo, Ações e Implementações Sociais (Ideais); Casa de Recuperação Desafio Jovem Lugar de Gente Feliz; Federação de Amor Exigente (FEAE); Ministério Filadélfia de Volta Redonda. Todas as entidades têm um titular e um suplente. Secom/PMVR = Fotos: Ana Paula Silva