Motoristas da São Miguel cruzam os braços em Resende

Os motoristas da Viação São Miguel, que atende moradores de Resende, fizeram uma paralização na tarde de terça-feira, para protestar contra atrasos nos pagamentos de salários e benefícios.

A manifestação foi motivada pelo atraso da PLR do ano de 2020, depósito do fundo de garantia e pagamento do ticket de alimentação referente ao mês de março.

Os ônibus foram levados para a garagem da empresa que fica no bairro Cidade Alegria. A prefeitura de Resende colocou alguns ônibus e vans para minimizar os problemas. A população de Resende, mais uma vez foi prejudicada pela falta de ônibus na cidade.