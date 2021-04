Policial militar prende homem por tentativa de assalto

Policiais militares prenderam em flagrante na terça-feira, um homem, de 27 anos, por tentativa de assalto na Rua Doutor Figueiredo, no Centro de Valença. Homem com uma réplica de pistola tentou r assaltar um policial militar que estava à paisana. Agentes que passavam pelo local flagraram a ação do suspeito que foi abordado.

O homem resistiu a prisão, mas foi detido. Ele foi levado para a delegacia e vai responder por tentativa de assalto a mão armada. Segundo os agentes, o rapaz é suspeito de praticar outros assaltos pela cidade.