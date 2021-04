A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Administração, informa que está disponível o resultado do julgamento do recurso contra a prova discursiva do concurso público para procurador. O candidato pode acessar o documento pelo site da banca, https://concursos. institutoacesso.org.br.

O julgamento do recurso referente ao concurso público para cargos de Nível Fundamental Completo, Nível Médio, Nível Médio/Técnico e Nível Superior será disponibilizado no mesmo site em breve.