Prefeitura entrega asfaltamento em ruas do Ano Bom

O Prefeito Rodrigo Drable, acompanhado do Secretário de Manutenção Urbana, José Luiz Vaneli, o Leiteiro, esteve no bairro Ano Bom, nesta quarta-feira (21), onde acontece a finalização do asfaltamento da Rua São Jorge e da Rua Santo Onofre, obras realizadas com recursos de economia do município, solicitadas pelo vereador Paulo Chuchu. Os serviços já realizados no local foram a retirada da pavimentação, preparo do solo, revestimento asfáltico, além de melhorias no sistema de drenagem de águas pluviais. Também esteve presente nesta visita o presidente da Câmara Municipal, Luiz Furlani, na companhia de outros vereadores.

O Chefe do Executivo falou sobre as ações visitadas e sobre planos futuros. “O sonho é asfaltar a cidade toda. Enquanto não temos recurso, a gente vai asfaltando os locais mais necessitados”, afirmou Drable.

O Secretário de Manutenção Urbana, Leiteiro, falou da importância do asfaltamento para a população. “São obras esperadas por mais ou menos vinte anos, os locais estavam bem danificados. A São Jorge, por exemplo, é uma via muito importante para o município, visto que, liga alguns bairros da cidade e isso melhora até o fluxo do trânsito”, concluiu.

A obra da Rua Santo Onofre foi finalizada nesta quarta-feira (21) e a Rua São Jorge, tem o prazo de finalização para segunda-feira (26).

Foto: Chico de Assis