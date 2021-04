PRF recupera em Nova Iguaçu carga de cigarros roubada em Barra Mansa  

Carregamento havia sido roubado nessa manhã, em Barra Mansa, na região Sul Fluminense

Um carregamento de cigarros com mais de 5 mil maços foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no início da tarde desta terça (20). O flagrante aconteceu na BR-465 (antiga Rio-São Paulo), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Policiais rodoviários federais foram informados sobre um Fiat/Argo branco, que foi utilizado no roubo de cigarros nessa manhã, fugiu com a carga para o Rio. Ao avistar o veículo com as mesmas características, os agentes deram ordem de parada.

O condutor não respeitou e se evadiu por alguns quilômetros. Ao ser interceptado, foram encontrados 5.250 maços de cigarro no banco traseiro e 95 isqueiros. O motorista foi preso em flagrante.

Durante a fuga, o condutor ainda colidiu em dois veículos, mas ninguém se feriu. Também foi constatado que o carro estava com as placas clonadas e possuía registro de roubo ocorrido no dia 9 deste mês. A ocorrência foi registrada na 52ª DP, em Nova Iguaçu. Foto: Divulgação PRF