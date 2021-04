O feriado de Tiradentes (21 de abril) foi de limpeza e manutenção em bairros de Volta Redonda. A prefeitura, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, esteve nesta quarta-feira em 10 bairros com os serviços de manutenção, limpeza das ruas e tapa-buraco.

Segundo a subsecretária de Infraestrutura, Poliana Gama, os trabalhos de limpeza e manutenção são feitos diariamente, inclusive em feriados e finais de semana.

“Mantemos as equipes de plantão para conseguirmos atender os bairros com agilidade. Os serviços são diversos, desde a limpeza, varrição até a retirada de entulho e tapa-buraco”, disse Poliana.

Serviços

Entre os trabalhos realizados estão o tapa-buraco na BR-393, na altura do bairro Santa Inês, com limpeza e roçagem; retirada de entulho (em frente ao IML) e roçada nos trevos da Avenida Paulo Erlei Abrantes, no bairro Vila Rica/Três Poços; capina e roçada na descida do bairro São Sebastião, nas margens do Córrego Brandão – altura da Rua 41 -, na Vila Santa Cecília e no São Geraldo (atrás da quadra coberta).

Retirada de entulhos e resíduos no Açude, na Rua Francisco Antonio Francisco, Servidão Piauí e Rua D’Água; no Retiro, na Rua Vicente Celestino; na Vila Brasília, na Rua Sebastião Peres e Avenida Nova Brasília e Volta Grande II e Belo Horizonte, nas ruas 1021 e Nestório.