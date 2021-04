A Secretaria Municipal de Saúde vem tranquilizar a parcela da população já vacinada com a primeira dose CoronaVac, mas que ainda aguarda a segunda dose. O fim do prazo constante no cartão de vacinação não traz risco de perda dos efeitos da primeira dose em relação à segunda.

O prazo estipulado inicialmente para segunda dose previa condições que não se confirmaram da produção das vacinas no Brasil.

Houve atraso na chegada de insumos vindos do exterior e, por consequência, atraso também na produção das vacinas em território brasileiro. Ainda dentro deste efeito cascata, os municípios acabaram em grande parte desabastecidos.

No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde reafirma que não há risco de perda dos efeitos da primeira dose.

Tão logo novas remessas de CoronaVac cheguem a Volta Redonda, todo seu estoque será disponibilizado para completar as segundas doses.

Veja a nota técnica na íntegra