O vereador Mário Arthur (DEM) de Pinheiral e o Secretário de Obras e Infraestrutura do Estado, Bruno Kazuhiro (DEM), tiveram uma agenda na última quarta-feira (21/04) no Departamento de Estradas e Rodagem pedindo o asfaltamento do Parque Industrial do bairro Parque Maira em Pinheiral.

“Gostaria de agradecer ao Secretário de Obras e Infraestrutura Bruno Kazuhiro por ajudar Pinheiral com essa visita ao DER. Bruno já visitou o local e ouviu dos próprios empresários a importância da pavimentação no local, que consequentemente irá gerar mais empregos pra nossa cidade”, explicou o vereador Mário Arthur.

O Secretário de Obras do Estado e Infraestrutura, Bruno Kazuhiro, destacou que levar infraestrutura para todo o estado do Rio de Janeiro é um pedido do Governador Claudio Castro.

“Melhorar a infraestrutura do Parque Industrial no Parque Maira sempre foi um pedido que o vereador Mário Arthur fez pra mim, antes mesmo de ser eleito vereador. Conseguimos essa agenda no Departamento de Estrada e Rodagem e estamos confiantes que essa obra possa ser contemplada pelo convênio que foi assinado junto aos prefeitos do Estado”, disse Bruno.