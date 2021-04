Um homem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira, na Rua 6, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. Segundo informações do local, dois homens também teriam sidos baleados. Mesmo feridos os dois teriam seguido em direção ao bairro São Sebastião.

Policiais militares já se encontram no local preservando o corpo da vítima para aguardando a perícia, da Polícia Civil.