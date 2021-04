O Conselho Tutelar de Volta Redonda e a Polícia Militar resgataram na manhã desta quinta-feira (22), em Volta Redonda, um menino de 4 anos que estava trancado, sozinho, numa casa no Morro da Paz, no Santo Agostinho. O órgão foi ao endereço depois de receber a denúncia de que havia uma criança chorando dentro da residência.

A porta da moradia foi aberta para o conselheiro e os policiais pela dona do imóvel, que está alugado. Segundo o conselheiro Bruno Nicolau, o menino foi encontrado em condições de cárcere privado.

“Vimos que a criança estava num local totalmente precário, em situação de abandono, além do cárcere privado. Não tinha água, luz, geladeira, nem fogão. O quarto não tinha cama. O menino dormia no chão, entre roupas jogadas. Ele estava aparentemente muito magro. As condições eram insalubres”, descreveu o conselheiro.

Segundo ele, a responsabilidade pela criança é do pai e da madrasta. Depois de ser levado à sede do conselho, o menino foi entregue aos cuidados de um parente, pois sua mãe é falecida. Até o momento desta publicação, não havia sido informado se eles foram localizados.

Além do habitual procedimento no conselho, foi feito também um boletim de ocorrência na delegacia de polícia. O menino receberá acompanhamento médico, psicólogo e social.