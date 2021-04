O corpo de um jovem, de 21 anos foi encontrado nesta quinta-feira, em adiantado estado de decomposição, em uma área de mata na parte alta do bairro Água Limpa, em Volta Redonda. Michel Roberto Soares, de 21 anos, estava desaparecido há cinco dias.

O Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) avisou a Polícia Militar que foi até o local. A mãe da vítima já estava no local e fez o reconhecimento do corpo do filho.