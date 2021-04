Um jovem, de 20 anos, que conduzia uma motocicleta Honda CB 300 ficou ferido ao colidir com um carro, no final da manhã desta sexta-feira, nas proximidades da Ilha São João, em Volta Redonda.

A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Saúde), sendo levada ao Hospital São João Batista. Ele bateu a cabeça com a queda e foi levado à unidade médica com escoriações no rosto, tórax e um corte na mão. O estado de saúde dele é estável.