Policiais militares apreenderam na noite de quarta-feira, por volta das 22h10min, durante patrulhamento, drogas em um veículo Renault Logan, branco (transporte alternativo) na RJ-125 (Pórtico), em Governador Portela, em Miguel Pereira.

No veículo estavam dois passageiros, uma jovem de 23 anos, e um homem, de 31 anos, que seguiam para o município de Paraíba do Sul. Após revista pessoal,na mala de um dos suspeitos, os agentes apreenderam vários entorpecentes.

No outro passageiro, nada de ilícito foi encontrado. Eles afirmaram que estariam levando as drogas para o bairro Fênix, em Paraíba do Sul e forneceram o telefone de quem receberia o material. Uma policial foi encarregada da revista da mulher e nada de ilícito foi encontrado. Por estar muito alterada, foi preciso o uso de algemas.

Os suspeitos e as drogas foram levados para a Delegacia de Polícia, onde os suspeitos permaneceram presos. Foram apreendidos 2.309 pinos de cocaína. Nada de ilícito e irregularidade foram encontrados com o motorista e o veículo.